Майли Сайрус снялась для Dolce & Gabbana: закинула ноги на диван в ресторане

Певица Майли Сайрус закинула ноги на диван в ресторане во время съемки для итальянского бренда Dolce & Gabbana. Она поделилась кадрами с кампейна в соцсетях.

Для исполнительницы выбрали элегантный образ, который сильно изменил Майли. Не все поклонники сразу смогли узнать звезду в черном пальто, платье с перьями и пеньюаре. Ей сделали вечерний макияж с черными стрелками, а волосы собрали в низкий пучок. Она была похожа на леди, но добавила немного хулиганства от себя. На некоторых кадрах показывала удивительно длинные и стройные ноги в колготках, а на одном из снимков закинула ноги на диван в ресторане.

Напомним, что недавно Сайрус стала лицом выпуска журнала W Magazine. Она снялась в фотосессии в хлопковом синем комбинезоне и с поясом фирмы Gucci. Фанаты отметили, как девушке идет сотрудничество с люксовыми брендами.

Что касается личной жизни, то после громкого развода с актером Лиамом Хемсвортом, Майли старается не рассказывать о своих ухажерах. В 2019 году одна из самых красивых пар распалась. Только год назад певица смогла рассказать, что происходило в ее семье. Она исполнила песню, в которой намекнула на проблемы и даже измены мужа. Трек «Flowers» стал популярным и принес ей первую «Грэмми» за «лучшее сольное поп-исполнение».

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