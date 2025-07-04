Майли Сайрус поделилась с поклонниками радостью: певица получит именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Актриса и певица Майли Сайрус получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Радостью по этому поводу артистка поделилась с поклонниками в своей соцсети.

В новой публикации Сайрус поделилась воспоминаниями о том, как в детстве гуляла по знаменитой аллее с отцом, когда их семья перебралась из Нэшвилла в Лос-Анджелес. Тогда ее родителя, американского актера и кантри-певца Билли Рэя Сайруса, еще никто не знал.

Певица сопроводила пост отрывком из клипа на ее недавно вышедшую песню «Walk of Fame».

«Для меня большая честь получить звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Оказаться на этом легендарном бульваре в окружении икон, которые вдохновляли меня, — это похоже на мечту. Этот момент будет жить вечно, спасибо всем, кто сделал это возможным в моей жизни. Я рада поделиться с вами этой звездой», — написала 32-летняя Майли.

Голливудская торговая палата официально объявила состав новых лауреатов, которые в 2026 году получат именные звезды на «Аллее славы». Список был составлен из сотен номинантов и утвержден советом директоров организации в прошлом месяце.

Кроме Майли Сайрус звезды на знаменитом бульваре в Лос-Анджелесе также получат Тимоти Шаламе, Эмили Блант, Деми Мур, Рами Малек и другие.

Ранее мы писали о том, как Майли Сайрус впервые высказалась о новых отношениях отца, Билли Рэя Сайруса.