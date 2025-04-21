Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс находятся на грани развода из-за возраста

Актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс находятся на грани развода и распродают имущество. По сообщениям зарубежного портала RadarOnline, во всем виновата разница в возрасте между супругами. Мужчине уже 80 лет, а его жене 55.

Инсайдер сообщил, что артистку стал смущать преклонный возраст мужа. Она отметила, что он стал более хрупким, менее подвижным и уже не так быстро соображает. Она чувствует себя рядом с ним не супругой, а «опекуном», и это ее сильно расстраивает.

По словам анонимного источника, Кэтрин пришлось отложить часть работы из-за заботы о Майкле. Она теперь вынуждена думать о нем, а не о своей карьере. Женщина хочет много путешествовать, сниматься в кино и работать с интересными личностями. Но муж не может за ней «угнаться». Актер сидит дома и думает о положении дел в мире. Избранница же к такой жизни не готова.

Напомним, что артисты познакомились на кинофестивале в 1998 году. Через два года они сыграли свадьбу. У них есть двое детей, 24-летний сын Дилан и 21-летняя дочь Кэрис. У мужчины также есть старший сын от бывшей избранницы.

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