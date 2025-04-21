Актриса Элизабет Херли рассекретила роман с 63-летним отцом певицы Майли Сайрус
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Актриса Элизабет Херли больше не скрывает отношения с 63-летним певцом Билли Рэем Сайрусом. Звезда «Сплетницы» опубликовала романтичное фото с артистом, на котором он ее целовал.
На кадре, которым поделилась Херли, они с Билли были в сельской местности. Актриса была в светлых джинсах, клетчатой рубашке и ковбойской шляпе, а ее возлюбленный в свободных полосатых штанах, рубашке и ободке с ушками. Несмотря на то, что никакими подробностями романа они не поделились, поклонники поняли, что они встречаются.
«Счастливой Пасхи», - кратко подписала снимок Элизабет.
Под публикацией отметился сын актрисы. Он поставил смайлик, тем самым дав понять, что не против романа матери.
Отметим, что Билли является отцом известной певицы и актрисы Майли Сайрус. Однако сейчас они не общаются. У папы с дочкой довольно напряженные отношения. Майли даже не стала упоминать его в своей речи, когда выиграла на премии «Грэмми» в 2024 году.
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