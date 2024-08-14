Мадонна привезла в Италию возлюбленного: он моложе певицы на 37 лет

Певица Мадонна привезла в Италию молодого возлюбленного Акима Морриса. 65-летняя звезда прогулялась с 28-летним спутником и попала в объективы папарацци. Кадры публикует зарубежный портал Daily Mail.

Пару не смущает 37-летняя разница в возрасте. Они проводили время в Портофино и наслаждались друг другом. Мадонна выбрала для выхода в свет черное кружевное мини-платье и солнцезащитные очки. А ее мужчина примерил коричневое поло, молочные шорты, кеды и очки, только квадратной формы.

Напомним, что несколько недель назад женщина делилась кадрами с бойфрендом. Тогда она позировала без макияжа и с распущенными волосами. Она лежала на кровати, а возлюбленный обнимал ее спину.

Несмотря на бурную личную жизнь, певица посвящает время и своим детям. Так, в 38 лет она родила дочь Лурдесс. Отцом девушки является спортсмен Карлос Леон. В браке с Гаем Ричи Мадонна родила сына Рокко и усыновила африканского мальчика Дэвида. После расставания с режиссером звезда снова захотела ребенка, тогда она удочерила девочку Мерси Джеймс, а в 2017 году близняшек Стеллу и Эстер.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес заметили у дома Бена Аффлека после слухов о разводе. Певица приехала туда тайно и провела в особняке пять часов.