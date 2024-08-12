Мадонна поделилась редкими фото с сыном от Гая Ричи

Исполнительница поздравила наследника с 24-летием и призналась, что гордится им.

«С днем рождения, Рокко. Мы прошли долгий и извилистый путь через все твои настроения и воплощения. Путь был бурным и полным сюрпризов. Но несмотря на все это, твое любопытство и художественная душа были как клей, который удерживал нас вместе. Спасибо Богу за тебя», - поделилась артистка.

Сын звезд изучал дизайн в колледже искусств Central Saint Martins и тогда же начал писать картины. В апреле текущего года Ричи-младший организовал выставку своих работ, которую посетили звездные родители. Мадонна рассказывала, что восхищена талантом Рокко.

Мадонна впервые стала матерью в 38 лет, она подарила дочь Лурдесс кубинскому спортсмену Карлосу Леону, а спустя год исполнительница разошлась с отцом ребенка. Позже певица узаконила свои отношения с Ричи, в 2000 году у них родился Рокко, а в 2006-м пара усыновила африканского мальчика Дэвида.

После расставания с мужем артистка удочерила девочку Мерси Джеймс из Малави, а в 2017 году забрала в США близняшек Стеллу и Эстер.

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