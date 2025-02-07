Беременная Меган Фокс приняла окончательное решение касательно ее отношений с Machine Gun Kelly

Голливудская актриса Меган Фокс приняла окончательное решение касательно ее отношений с Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер). Об этом пишет издание US Weekly со ссылкой на источник.

Недавно выяснилось, что артистка намерена воспитывать ребенка от музыканта в одиночку. И похоже, что в этот раз намерения звезды «Трансформеров» куда серьезнее, чем когда-либо. В частности, Фокс не смягчилась после попытки бойфренда восстановить отношения, а напротив, приняла окончательное решение — навсегда завершить их.

Информатор раскрыл, что Меган «сыта по горло» их отношениями. За последнее время бывшие влюбленные обменялись несколькими сообщениями, и не более. Актриса нацелена на то, чтобы «сохранить свой покой перед родами», которые планируются в марте.

В ноябре минувшего года Меган Фокс сообщила о том, что беременна от Machine Gun Kelly. Она показала кадр из фотосессии, на котором позировала без одежды и в черной краске — одной рукой придерживая растущий живот. Однако спустя время в СМИ распространилась информация о том, что Фокс нашла в мобильном телефоне отца своего будущего ребенка некие огорчившие ее материалы, заставившие ее пересмотреть отношения с ним.

У Меган Фокс есть трое сыновей от Брайана Остина Грина — Ноа Шеннону сейчас 11 лет, Бодхи Рэнсому — 9 лет, а Джорни Ривер — 7.

Ранее бывший муж беременной Меган Фокс осудил ее возлюбленного после расставания.