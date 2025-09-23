«Люди с деньгами всегда так себя ведут»: сестру Кейт Миддлтон назвали надменной из-за вечеринки в честь супруга

Сестра принцессы Уэльской Кейт Миддлтон Пиппа попала в скандал из-за вечеринки, которую она устроила в честь юбилея своего супруга в деревне Беркшир.

Об этом пишет Daily Mail.

Семья 41-летней Пиппы Мидллтон с 2022 года проживает в особняке площадью 145 акров, расположенном в окрестностях Беркшира. Их соседи по деревне остались возмущены масштабами недавно проведенного праздника в доме родственницы Кейт. Мать троих детей обвинили в надменности и неуважении.

Очевидцы рассказали, что веселье началось еще днем. Тогда над домом миллиардеров пролетели истребители «Спитфайр». Жители деревни пожаловались, что шум от их двигателей напугал детей и собак.

В итоге гуляние затянулось до половины второго ночи. Тогда Миддлтон устроила дискотеку. Громкая музыка мешала людям уснуть.

«Я думал, что это может случиться, когда Пиппа поселилась здесь. Люди с деньгами всегда ведут себя так», — выразил мнение один из соседей.

Другой местный житель отметил, что дело даже не в статусе и богатстве, а в элементарном уважении к людям.

«Я люблю вечеринки, но все же замечаю других людей. Можно было бы устроить тихую дискотеку, не мешая всей деревне», - сказал он.

