«Люди не проявили ко мне достаточного сочувствия»: Кайли Дженнер ответила на слухи о приеме «Оземпика»

В Сети ходили слухи, что популярная модель Кайли Дженнер принимала препарат «Оземпик» для похудения. Телезвезда опровергла данную информацию.

Кайли Дженнер весила 90 кг после вторых родов. Звезда признается, что не получила никакого сочувствия по поводу ее формы.

«Мне кажется, что люди не проявили ко мне достаточного сочувствия. Они обвиняют меня в том, что я принимаю наркотики или что-то в этом роде», — рассказала она в разговоре с изданием Vogue.

После первых родов звезде удалось скинуть лишний вес, но спустя два месяца Кайли снова забеременела и потеряла хорошую форму.

Кайли Дженнер — мама дочери и сына, которые появились на свет в отношениях звезды с рэпером Трэвисом Скоттом. Модель дважды пережила тяжелую послеродовую депрессию.

В начале сентября прошлого года стало известно об отношениях модели с актером Тимоти Шаламе. Звезды вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии возлюбленные сидели в обнимку и целовались. Осенью Кайли Дженнер нечаянно показала обои своего смартфона во время Недели моды в Милане. На них журналисты обнаружили совместное селфи с Шаламе. На фото актер целовал ее в щеку.

Ранее эндокринолог Реникова рассказала в эксклюзивном комментарии изданию «Страсти» о побочных эффектах «Оземпика».