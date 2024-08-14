Правда ли, что «Оземпик» может вызвать обмороки и слепоту: отвечает врач

Препарат для лечения диабета «Оземпик» в последнее время широко обсуждается в СМИ. Лекарство начали активно применять для похудения сначала западные звезды, а затем и российские. В недавнем интервью телеведущая Дана Борисова заявила, что начала слепнуть после его приема. Об опасности «Оземпика» и возможных побочных эффектах рассказала порталу «Страсти» врач-эндокринолог «Инвитро» Юлия Реникова.

Как пояснила врач, примерно 70% незрячих страдают сахарным диабетом: слепота является осложнением болезни. Для лечения пациентам назначают «Семаглудит» (международное название препарата — прим. «Страсти»). Именно эта группа людей попала в исследование западных ученых, которые предположили, что лекарство может вызвать снижение зрения и слепоту.

Достоверно сказать, что именно «Оземпик» вызывает слепоту — пока нельзя. Гипотеза ученых будет проверяться несколькими параллельными исследованиями.