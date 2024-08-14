Правда ли, что «Оземпик» может вызвать обмороки и слепоту: отвечает врач
© Freepik
Препарат для лечения диабета «Оземпик» в последнее время широко обсуждается в СМИ. Лекарство начали активно применять для похудения сначала западные звезды, а затем и российские. В недавнем интервью телеведущая Дана Борисова заявила, что начала слепнуть после его приема. Об опасности «Оземпика» и возможных побочных эффектах рассказала порталу «Страсти» врач-эндокринолог «Инвитро» Юлия Реникова.
Как пояснила врач, примерно 70% незрячих страдают сахарным диабетом: слепота является осложнением болезни. Для лечения пациентам назначают «Семаглудит» (международное название препарата — прим. «Страсти»). Именно эта группа людей попала в исследование западных ученых, которые предположили, что лекарство может вызвать снижение зрения и слепоту.
Достоверно сказать, что именно «Оземпик» вызывает слепоту — пока нельзя. Гипотеза ученых будет проверяться несколькими параллельными исследованиями.
«Похожая ситуация с „Семаглутидом“ уже была. Какое-то время назад была выдвинута гипотеза, что препарат развитие модулярного рака щитовидной железы. Много лет шли исследования: ни животных, на людях и это предположение не подтвердилось. И это осложнение сняли с препарата», — объяснила эндокринолог.
Дана Борисова утверждала, что падала в обморок после приема «Оземпика». По словам специалиста, такие состояния могут возникать по ряду причин — из-за голода, анемии и т. д. Юлия Реникова предположила, что Борисова, использовавшая препарат для похудения, очень мало ела. Из-за нарушений в питании у звезды мог случиться дефицит железа. Конкретно лекарство не вызывает таких состояний, утверждает врач.
«Основное осложнение после приема препарата — это развитие панкреатитов у пациентов, которые склонны к ним, или у людей, которые в начале приема „Оземпика“ уже имели нелеченый панкреатит. Нарушение режима питания во время приема лекарства также может стать одной из причин возникновения панкреатита, если вопреки рекомендациям врача, употреблять алкоголь или много жаренной, богатой жирами пищи», — пояснила эксперт.
Все остальные осложнения напрямую связаны с действием препарата. Он тормозит перистальтику кишечника, говорит эндокринолог. Поэтому, могут возникать диспепсические явления: тошнота, рвота, тяжесть в животе. Однако, если пациент прислушивается к своему доктору и питается согласно рекомендациям (небольшие объемы пищи, значительное количество овощей), то этих побочных явлений удастся избежать.