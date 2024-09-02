«Любовь всей моей жизни»: 51-летняя модель Хайди Клум надела прозрачное платье в честь 35-летия мужа

51-летняя модель, актриса и телеведущая Хайди Клум выбрала откровенный наряд для празднования 35-летия мужа, гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Знаменитость поделилась кадрами в личном блоге.

1 сентября Том Каулитц отметил юбилей — ему исполнилось 35 лет. По этому поводу музыкант вместе с женой и братом-близнецом, солистом группы Tokio Hotel Биллом Каулитцем. Хайди Клум опубликовала видео с торжества в соцсети. Модель надела кружевное облегающее мини-платье красного цвета, подчеркнувшее ее фигуру. Примечательно, что наряд был с глубоким декольте и прозрачным. Телеведущая дополнила образ золотистой цепочкой с кулоном в виде сердца и надела солнцезащитные очки в массивной голубой оправе.

«Любовь всей моей жизни, с днем рождения», — написала Хайди Клум, обратившись к супругу.

Говоря о секретах красоты, знаменитость отмечала, что «красота сводится к здравому смыслу». По мнению Хайди Клум, достаточно лишь «посмотреть в зеркало», чтобы увидеть, в чем нуждается организм. Так, если кожа выглядит сухой, значит, нужно пить больше воды, а если на ней появились какие-то высыпания, стоит поработать над питанием.

Также Хайди Клум рассказывала, что старается правильно питаться, она готовит салаты из свежей зелени и овощей, но признавалась, что иногда не может отказать себе в фастфуде.

«Я работаю в этой отрасли с 1992 года и всегда считала, что вы — то, что вы едите», — заявляла телеведущая.

Лучшим средством для очищения кожи лица Хайди Клум считает детский шампунь, поскольку он очень нежный. Для увлажнения и питания модель использует кокосовое масло, которое наносит не только на тело, но и на волосы.

«В целом мне больше нравится использовать натуральные продукты вместо тех, которые полны отдушек и вяжущих веществ», — делилась Хайди Клум.

Для подержания себя в хорошей форме знаменитость также старается тренироваться 4 раза в неделю и занимается йогой.

Ранее мы писали о том, что звезда шоу «Топ-модель по-американски» Тайра Бэнкс возвращается на подиум Victoria's Secret спустя 20 лет.