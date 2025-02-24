Любовь к Тейлор Свифт вынудила женщину развестись с мужем

Пользовательница TikTok Луиза Мелчер рвссказала, что развелась со своим мужем из-за того, что он освистал Тейлор Свифт во время Супербоула. Об этом сообщает издание Times Entertainment.

По словам девушки, она решила расстаться с супругом, поскольку считает его поведение по отношению к звезде признаком безразличия и незрелости.

«Я развожусь с мужем, потому что он освистал Тейлор Свифт на Супербоуле, и до сих пор не верит, что я всерьез. Пусть начнет верить, потому что я только что подала документы в суд, вот здесь указана дата расторжения брака — день Супербоула этого года», — поделилась Мелчер.

Девушка подчеркнула, что является поклонницей Тейлор Свифт с 12 лет, а муж своим поступком продемонстрировал безразличие к ее чувствам.

«Дело не только в самом факте освистывания. Это показатель наших отношений в целом. Я люблю Тейлор Элисон Свифт с 12 лет. Однако на Супербоуле, когда все друзья мужа освистали певицу, он присоединился к ним, продемонстрировав, безразличие к моим чувствам и желание казаться крутым», — заявила она.

Ранее стала известна сумма, которую бойфренд Тейлор Свифт потратил на подарки певице ко Дню влюбленных.