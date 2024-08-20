Любимая 18-летняя дочь Брэда Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца

18-летняя дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло официально отказалась от фамилии отца. Решение наследницы звезда пока никак не прокомментировал.

Источник TMZ рассказал, что теперь Шайло Нувель будет просто Джоли, а не Джоли-Питт. Это решение она приняла после 18-летия, но процесс немного затянулся, так как были ошибки в поданных документах.

В окружении актера поделились, что он удручен из-за всей этой ситуации. Однако сам он с заявлениями не выступал. К слову, Шайло является любимицей Питта, поэтому ее отказ от фамилии ему особенно неприятен.

Напомним, что пока официально шаг к отречению от отца сделала только Шайло, но ее примеру следуют и другие дети актера. Например, фамилией Брэда уже не пользуются его дочери Вивьен и Захара.

Отношения с детьми у Брэда Питта испортились после того, как он начал бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. Наследники поддержали в скандальном разрыве именно мать, а не отца.

Ранее Брэд Питт прокатился на российском мотоцикле «Урал».