«Любил ее и знает, что сделал ошибки»: Брэд Питт признал вину в разводе с Анджелиной Джоли

Брэд Питт признал свою вину в разводе с Анджелиной Джоли. Подробности приводит Us Magazine.

Спустя восемь лет судебных разбирательств голливудский актер решил признать свои ошибки, которые он допустил в браке. Брэд заявил, что сожалеет из-за его поступков, которые теперь он не может никак исправить.

Пара объявила о расставании в 2016 году, но дело о разводе и опеке над шестью детьми приняли только в декабре 2024-го. Взаимоотношения с наследниками: Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом — у Питта сильно испортились, так как они решили отдалиться от отца.

Актер не винит экс-супругу в случившемся, а с пониманием к ней относится.

«Этот развод контролировал его жизнь много лет. Он любил ее и знает, что сделал ошибки. Это была разделяющая, токсичная история. Но он не считает, что виновата только Анджелина. Самое большое сожаление — то, что Брэд не может все исправить. Дело закрыто, но победителей нет... Но Анджелина все еще не готова простить его. Возможно, не простит никогда», — отметил инсайдер в беседе с изданием.

Сейчас актер встречается с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Но, по словам инсайдеров, Брэд все еще пытается помириться со своей семьей.

Ранее мы писали о том, что актер Брэд Питт впервые прокомментировал скандальный развод с Анджелиной Джоли.

Также сообщалось, что Кэти Перри и Орландо Блум впервые прокомментировали слухи о расставании.