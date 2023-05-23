Лукашенко рассказал о заболевании, из-за которого несколько дней не появлялся на публике

68-летний президент Республики Беларусь Александр Лукашенко впервые рассказал о заболевании, из-за которого несколько дней не появлялся на публике. По словам главы государства, у него был аденовирус.

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь… Аденовирус или что там было? Аденовирус», - сказал Лукашенко на совещании по вопросам здравоохранения и добавил, что вирус лечится за три дня.

Однако в случае с Лукашенко болезнь затянулась: плотный график помешал быстрому выздоровлению.

В заключение президент заявил присутствующим на совещании: «Вы еще мучиться со мной будете очень долго».

9 мая Лукашенко приехал на Парад Победы в Москву. Он посетил торжественные мероприятия, а потом спешно уехал в Минск.

После нескольких дней отсутствия президент появился на публике 15 мая, у него была перебинтована левая кисть.

Напомним, для аденовирусной инфекции характерны симптомы, похожие на грипп. Человек чувствует лихорадку, боль в животе, возможны рвота, тошнота, диарея. В отличие от гриппа, при аденовирусе поражаются глаза, возникают конъюнктивиты. Больные испытывают резь в глазах и жалуются на жжение.