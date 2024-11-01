Какой первый симптом у Брюса Уиллиса указывал на деменцию: никто и не думал

Несколько лет назад у Брюса Уиллиса обнаружили деменцию. Из-за болезни актер редко появляется на публике и проводит большую часть времени с семьей. Жена звезды «Крепкого орешка» Эмма Хемминг рассказала, с чего у него начались первые симптомы недуга.

Дело в том, что в детстве Брюс Уиллис заикался. Актер никогда не скрывал своей особенности. Но впоследствии изменения в речи стали проявлением деменции, однако родные не придавали им значения.

«Никогда я не подумала бы, что это может быть формой слабоумия для кого-то столь молодого», — рассказала Эмма Хемминг изданию Town & Country.

Супруга голливудской знаменитости отметила, что именно заикание побудило его пойти на курсы по актерскому мастерству. Именно это побудило Уиллиса в дальнейшем связать свою жизнь с кино.

В 2022 году врачи диагностировали у актера афазию — расстройство, связанное с нарушением речи. Но спустя год у Уиллиса выявили деменцию.

Недавно Эмма Хемминг призналась, что ее супругу становится хуже. Семья старается поддерживать актера — родные окружили его теплом и заботой. О своем опыте проживания с больным деменцией Эмма пишет в книге.