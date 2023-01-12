«Ложь»: принц Гарри оправдался за убийство людей

На днях в продаже появилась книга принца Гарри «Запасной». Как и обещал мужчина, литературная новинка стала сенсацией, поскольку в ней супруг Маркл раскрыл много тайн. Так, например, он поделился устрашающими деталями военной службы и сообщил, что убил 25 человек из вражеских солдат. Сегодня Гарри объяснил, зачем ему понадобилась эта подробность.

По словам мужчины, он хотел, чтобы многие служащие переняли его боевой опыт. Также принц надеялся: подобное заявление поможет уменьшить количество самоубийств среди ветеранов, страдающих от мук совести.

Кроме того, сын Спенсер разозлился на СМИ, которые, по его мнению, неправильно преподнесли информацию об этом откровении. Гарри вывел из себя тот факт, что журналисты обвинили его в хвастовстве, рассказывая о числе убитых им людей.

«Без сомнения, самое опасное, что они сказали, — это то, что я хвастался количеством людей, которых убил в Афганистане. Должен сказать, если бы я услышал, как кто-то хвастается подобными вещами, я бы разозлился, но это ложь. Мои слова не опасны», — возмутился принц.

Ранее стало известно, как в Лондоне отреагировали на книгу Гарри. Подробности читайте в этой статье.