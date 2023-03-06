Лишенный дома и денег принц Гарри продает запись своих разговоров с психотерапевтом за 33 доллара

За последние несколько месяцев младший сын короля Карла III смог втянуть свою семью в бесчисленное число скандалов. Вместе с супругой Меган Маркл он сначала выпустил документальный фильм-разоблачение, затем мемуары «Запасной», в которых буквально назвал себя донором для старшего брата. Громкие разбирательства принесли принцу Гарри с женой не только огромную популярность, так как о них писали все британские и иностранные СМИ, но и большие деньги. За одну только кинокартину от Netflix они выручили 7,9 миллиардов рублей.

Со временем разговоры о герцоге и герцогине поутихли, и им пришлось думать, как еще заявить о себе. Дело в том, что как такового заработка у супругов нет. Меган хоть и снималась в крупных проектах, но сейчас она практически не задействована в съемках, а Гарри после отречения от обязанностей в США находится без денег. А недавно король отнял у него последний дом в Великобритании, поэтому ему пришлось срочно думать, за счет чего обеспечивать роскошную жизнь американской актрисе.

И принц Гарри действительно нашел способ продолжить подогревать разговоры о себе. Выяснилось, что он решил подзаработать на продаже записи своих разговоров с психотерапевтом Габором Мате. Они встречались в прямом эфире и общались о том, как Меган Маркл повлияла на жизнь герцога. Тогда он признался, что актриса буквально спасла его.

«Я застрял в этом мире, а она была из другого мира и помогла мне выбраться. Моя жена — исключительный человек, и я бесконечно благодарен ей за мудрость и свободу, которые она смогла дать мне», - делился Гарри.

Заполучить запись полного разговора, состоявшегося 4 марта, можно недорого. Всего нужно заплатить 33 доллара, а это около 2500 тысяч рублей.

Напомним, что во время эфира психиатр поставил Гарри неутешительный диагноз.