«Был похож на лопнувший пузырь»: психиатр поставил принцу Гарри неутешительный диагноз

Эксперт по токсическим травмам из Канады Габор Мате провел телефонную консультацию с герцогом Сассекским, сбежавшим со своей супругой из Великобритании в США в марте 2020 года.

Канадский психолог считается специалистом в области СДВГ – Синдрома дефицита внимания. Он даже написал полномасштабный научный трактат об этом виде психического расстройства.

Как сообщает KP.ru, врач уверен: у принца Гарри именно СДВГ.

«В начале нашей беседы принц было похож на лопнувший пузырь», - заметил позже канадец. И пояснил, что люди, страдающие этим синдромом, обладают, как правило, рассеянным вниманием, не позволяющим концентрироваться на чем-то определенным. СДВГ не является наследственным заболеванием, его вполне можно вылечить, - считает врач.

Надо признать, последние два года у принца Гарри нет оснований жаловаться на невнимание.

Его имя, как и имя его жены Меган Маркл, упоминается в прессе чаще, чем имя нового короля Великобритании Карла III.