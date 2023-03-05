«Был похож на лопнувший пузырь»: психиатр поставил принцу Гарри неутешительный диагноз
Знаменитый психиатр в личной беседе с принцем Гарри поставил ему неутешительный диагноз .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@bbcnewsrussian»
Эксперт по токсическим травмам из Канады Габор Мате провел телефонную консультацию с герцогом Сассекским, сбежавшим со своей супругой из Великобритании в США в марте 2020 года.
Канадский психолог считается специалистом в области СДВГ – Синдрома дефицита внимания. Он даже написал полномасштабный научный трактат об этом виде психического расстройства.
Как сообщает KP.ru, врач уверен: у принца Гарри именно СДВГ.
«В начале нашей беседы принц было похож на лопнувший пузырь», - заметил позже канадец. И пояснил, что люди, страдающие этим синдромом, обладают, как правило, рассеянным вниманием, не позволяющим концентрироваться на чем-то определенным. СДВГ не является наследственным заболеванием, его вполне можно вылечить, - считает врач.
Надо признать, последние два года у принца Гарри нет оснований жаловаться на невнимание.
Его имя, как и имя его жены Меган Маркл, упоминается в прессе чаще, чем имя нового короля Великобритании Карла III.