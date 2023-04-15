Кейт Миддлтон привела любовника во дворец на глазах у публики

Кейт Миддлтон привела своего любовника во дворец, чтобы показать королевской семье и даже супругу. Однако народ не стал жалеть принца Уильяма, поскольку он тоже позволял себе такое поведение, передает Экспресс газета.

Дело в том, что герцогиня отправила приглашение на свадьбу с принцем своей первой любви — Виллему Марксу. Кейт высоко ценит общение с Виллемом и не могла не внести его в список гостей.

Кейт Миддлтон призналась, что познакомилась с Виллемом ещё во времена учебы в колледже Мальборо. Молодые люди встречались, а при расставании остались друзьями.

Примечательно, но, когда в 2007 году принц Уильям бросил Кейт, именно Виллем утешал девушку.

Народ отметил, что Миддлтон не такая невинная, как казалась.

Ранее мы писали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали пугающее признание.