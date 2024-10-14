Ликует от радости: Анджелина Джоли радуется провалу Брэда Питта

Представленный на Венецианском кинофестивале фильм «Одинокие волки» с участием Джорджа Клуни и Брэда Питта разочаровал зрителей. Рейтинг комедии составил всего 53%, что означает провал. Однако это событие очень радует Анджелину Джоли — ей приятно из-за неудачи экс-супруга.

Инсайдер издания In Touch Weekly утверждает, что Джоли всегда не любила Клуни, и она была вне себя из-за дружбы мужа с актером. При этом он утверждает, что Джоли до сих пор «страстно ненавидит» Питта.

Широко разрекламированные «Одинокие волки» сначала с треском разгромили кинокритики. После ленту сняли с кинопроката всего за неделю до старта. Все это ударило по самолюбию и доходам Питта, который ждал процент от проката.

По данным источника, Джоли ликует от радости из-за провала бывшего супруга. Голливудская звезда сейчас переживает момент триумфа. Зрители тепло встретили ленту про Марию Каллас, в которой звезда сыграла главную роль. Теперь ей предрекают номинацию на «Оскар». Анджелина выглядит счастливой и спокойной — это отметили участники кинофестиваля в Нью-Йорке.

Напомним, недавно Анджелина Джоли рассказала, что сделала парные татуировки с детьми. Подробнее читайте здесь.