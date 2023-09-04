Лидеру группы «Smash Mouth» Харвеллу осталось жить неделю из-за болезни печени

Лидеру группы «Smash Mouth» Стиву Харвеллу осталось жить неделю из-за болезни печени. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на зарубежное издание Entertainment Weekly.

По информации источника, в последние годы певец боролся с опасной болезнью, однако недуг оказался сильнее. Стало известно о том, что 56-летний артист умирает из-за печеночной недостаточности.

На данный момент Стив находится в больнице. Коллеги и родственники музыканта призывают всех желающих приехать к нему в медицинское учреждение, чтобы проститься.

«Ему осталось жить всего неделю или около того», — сообщил инсайдер.

Напомним, что в 2016-м году артист был госпитализирован после падения в обморок на сцене. Через год у Стива вновь возникли проблемы со здоровьем: он жаловался на сердце.

В 2021-м году Харвелл ушел из группы по состоянию здоровья.

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