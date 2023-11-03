Лидера группы Aerosmith вновь обвинили в сексуальном насилии

Вокалиста рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера обвиняют в сексуальном насилии против несовершеннолетней. Американка Жанна Белино утверждает, что артист надругался над ней, когда ей было 17 лет, в 1975 году.

Жанна в те годы работала моделью. Она рассказала, что встретилась с Тайлером летом 1975 года в Нью-Йорке. После показа мод певец, с ее слов, совершил над ней сексуальное насилие в телефонной будке во время прогулки и в баре отеля, где он жил. Это происходило на глазах у свидетелей, но они не вмешались, объясняет женщина.

Она пояснила, что в телефонной будке он толкнул ей, а затем потерся об девушку. Затем он, утверждает американка, насильно поцеловал девушку и снова прижался к ней своим телом в отеле, пишет Rolling Stone.

В причинах иска приводится «насилие по гендерным мотивам». В материалах дела утверждается, что Беллино «страдала и будет продолжать страдать от сильной душевной и телесной боли, серьезного и постоянного эмоционального расстройства, физических проявлений эмоционального расстройства, смущения, унижения, физических, личных и психологических травм».

В заявлении также было указано, что девушку госпитализировали после инцидента, и ей пришлось принимать лекарства, «чтобы справиться с сексуальным насилием».

Напомним, в конце 2022 года американка Джулия Мисли подала аналогичный иск против Тайлера. В своем заявлении женщина обвинила певца в сексуальном насилии, действиях насильственного характера и в «намеренном причинении эмоциональных страданий».