Лидер легендарной британской рок-группы впервые стал дедушкой

Фронтмен британской рок-группы Oasis Лиам Галлахер впервые стал дедушкой. У его дочери Молли Муриш родился сын.

Радостной новостью дочь музыканта поделилась в соцсети, показав первые снимки с новорожденным сыном и бойфрендом Натаниэлем Филлипсом. На опубликованных кадрах новоиспеченный отец держит ребенка на руках и улыбается.

Роман Молли и Натаниэля начался три года назад. Ради возлюбленного девушка переехала в графство Дербишир.

Молли — дочь Лиама Галлахера от модели Лизы Муриш. Изначально возлюбленная артиста утверждала, что отцом ребенка является барабанщик Elastica Джастин Уэл, но позже она рассказала правду. Впервые с дочерью артист встретился, когда ей было 20 лет. Музыкант посвятил Молли трогательную песню.

У Галлахера также есть сын Леннон Фрэнсис от брака с актрисой Пэтси Кенсит, дочь Джемма от журналистки Лизы Горбани и сын Джин Эпплтон Галлахер, которого родила бывшая участница поп-группы All Saints Николь Эпплтон.

