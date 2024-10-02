Лицо стало шире: поклонники обеспокоены изменениями во внешности Зендеи из-за филлеров

Фанаты актрисы Зендеи недовольны ее изменениями во внешности. В Сети обсуждают, что звезда «Дюны» начала колоть филлеры, за счет чего его лицо стало шире. Фото знаменитости публикует Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Зендея появилась на Неделе моды в Париже, удивив публику своим образом. Актриса выбрала короткую юбку-баллон и черный пиджак с белый воротом. Волосы она подняла вверх и заколола, из-за чего некоторые посчитали, что она сделала новую стрижку.

Но не только наряд знаменитости обсуждали поклонники после ее выхода в свет. Пользователи Сети обратили внимание, что ее лицо стало шире. Предположительно, Зендея увлеклась косметологическими процедурами, из-за которых у нее изменилась внешность.

Напомним, что актриса начинала свою карьеру еще в подростковом возрасте, снимаясь в ситкомах. Однако популярность она обрела, уже став взрослой. Зендея исполнила одну из главных ролей в «Человеке-пауке», а после была приглашена в сериал «Эйфория».

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