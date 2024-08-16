Личный помощник актера Мэттью Перри признал вину в его смерти. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

По информации источника, арестованы 5 человек, причастных к смерти актера. Среди них оказался личный помощник умершего Кеннет Ивамаса, который находился в его доме на момент трагедии. Кеннет признался, что ввел Перри смертельную дозу наркотических веществ. Делать инъекции его научил доктор Сальвадор Пласченсия, который обеспечивал актера препаратом.

Следствие считает, что доктор знал о зависимости Перри и осознавал, что его жизнь находится под угрозой из-за передозировки, произошедшей за 16 дней до смерти. Ивамаса ввел актеру 27 инъекций за 5 дней. Он утверждает, что Перри просил делать уколы по 6 раз в день и был готов заплатить любую сумму за флакон с наркотиками.

Ивамасе грозит от 10 до 20 лет федеральной тюрьмы.

«Путь актера начался с недобросовестных врачей, которые злоупотребляли своим доверием, потому что видели в нем источник дохода, и торговцев, которые давали ему наркотики во флаконах без маркировки», — заявила представитель полиции.

Ранее сообщалось, что у актера Мэттью Перри после смерти осталось состояние в 10 миллиардов рублей. Подробности читайте в этой новости.