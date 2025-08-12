Личные вещи певицы Уитни Хюстон проданы за десятки тысяч долларов на аукционе

9 августа, накануне дня рождения американской певицы Уитни Хьюстон, в Беверли-Хиллз состоялся аукцион, на котором были проданы личные вещи артистки. Об этом пишет WWD.

Аукцион «Whitney E. Houston Legacy Foundation Auction» также проходил онлайн. На торги выставлялись предметы одежды знаменитости, включая ее сценические костюмы. Все вырученные средства пошли в одноименный фонд, помогающий молодым людям получать стипендии для занятий искусством и образовательную поддержку.

Самими дорогими лотами стали персонализированная футболка чемпионата мира по футболу 1994 года с фотографией певицы и расшитый комбинезон Marc Bouwer, в котором Хьюстон в рамках тура «I’m Your Baby Tonight» выступала в Madison Square Garden в 1991 году. Эти предметы ушли за 22 400 долларов каждый.

Среди других вещей были: дизайнерский костюм, использованный на концерте «Welcome Home Heroes», наряд из мирового турне «The Bodyguard» и реплика платья с концерта в Южной Африке 1994 года.

Также участники аукциона приобрели бледно-желтые туфли и костюм от Dolce & Gabbana, желтое платье с поясом из шоу «Танцы со звездами, и меховая шуба Helen Yarmark.

Общая сумма проданных вещей Хьюстон cоставила десятки тысяч долларов.

