Не Валерия: Иосиф Пригожин назвал имя артистки, которая может петь как Уитни Хьюстон

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Алсу не справилась с исполнением хита Уитни Хьюстон I Will Always Love You. По его словам, единственной артисткой в России, которой удалось справиться с этой композицией, является Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек).

«Это песня не для всех, многие западные артисты не берутся петь этот шедевр», — сказал Пригожин в беседе с ОСН.

При этом он призвал не критиковать Алсу, репертуар которой – это мелодичные и грустные композиции. По мнению Пригожина, никто не вправе запрещать Алсу исполнять те или иные песни, даже если она не обладает диапазоном Хьюстон.

Муж певицы Валерии признался, что слышал хит I Will Always Love You в исполнении многих российских певиц, но достойно спела только Ани Лорак.

«Ни у кого другого пока не получилось», — заключил Пригожин.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что Ани Лорак проверили после сообщений о том, что она переоформила украинский паспорт. По мнению Бородина, получившая также российское гражданство певица «сидит на двух стульях» и «готовит себе запасной аэродром».