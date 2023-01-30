«Лежал на полу и пускал на себя слюни»: пьяный принц Гарри устроил переполох во дворце

Своими откровениями в мемуарах «Запасной» принц Гарри смог удивить большую часть населения Британии и других стран. После них приближенные к герцогу или когда-то пересекающиеся с ним люди стали делиться историями, связанными с внуком королевы Елизаветы II. Так, охранник, работавший в Сент-Джеймсском дворце, рассказал о пьяной выходке принца, о которой раньше не было известно.

По словам сторожа, инцидент произошел в 2012 году. Возвращаясь с вечеринки в крайне нетрезвом виде принц Гарри завалился в будку к караульным и упал прямо на кнопку экстренного реагирования. Обнаружили герцога охранники, вбежавшие в помещение по вызову. На тот момент он находился без сознания.

«Он лежал на полу и пускал на себя слюни. Когда мы стали поднимать его, он ругался и отталкивал нас. Но мы помогли ему встать и довели до дома», - рассказал бывший караульный.

Сотрудникам дворца пришлось самим поднимать Гарри и нести его в спальню. А как только они оказались в комнате, то испытали шок от беспорядка, царившего там. Охранник рассказал, что повсюду валялся мусор, кровать была не заправлена, а также везде были грязные кружки и бычки от сигарет.

В отчеты пьяная выходка принца не была внесена, и инцидент быстро уладили. Однако сами сторожи еще долго не могли забыть ту ночь. А рассказать очевидец событий решил об этом после того, как принц Гарри выпустил свою скандальную книгу.

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