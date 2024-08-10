«Летние ночи с этим мальчиком»: актриса Риз Уизерспун поделилась редкими снимками с 20-летним сыном

Звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун провела вместе с 20-летним сыном Диконом вечер на берегу океана. 48-летняя актриса поделилась редкими кадрами с наследником в соцсети.

На опубликованных снимках Риз Уизерспун предстала с сыном за столом с видом на океан. 20-летний Дикон обнимал мать.

«Летние ночи с этим мальчиком — лучшие», — подписала фото актриса.

Подписчики отметили, что Риз Уизерспун и ее сын очень похожи.

«Вы выглядите как брат с сестрой», «У матери с сыном нерушимая связь», — написали Интернет-пользователи.

Напомним, у Риз Уизерспун двое детей от брака с актером Райаном Филлиппом — 20-летний Дикон Риз и 24-летняя дочь Ава Элизабет. Артисты поженились в 1999 году и развелись спустя девять лет. Во второй раз актриса вышла замуж в 2011 году за агента Джима Тота, от брака с которым у нее есть 11-летний сын Теннесси Джеймс. Весной 2023 года супруги объявили о разводе накануне 12-ой годовщины брака.

В апреле стало известно, что Amazon пригласил Риз Уизерспун для съемок в сериале «Блондинка в законе». До этого актриса рассказывала, что хотела бы вернуться к своей роли Эль Вудс, когда ей будет 40 лет.

Ранее сообщалось о том, что разведенную Риз Уизерспун заподозрили в новом романе. Знаменитость заметили в Нью-Йорке на свидании с финансистом.