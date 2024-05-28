Леонардо Ди Каприо заметили на шоппинге с племянницей: задаривал девочку дорогими вещами

Актер Леонардо Ди Каприо был замечен на прогулке вместе с племянницей, которую многие называют его любимицей. Дело в том, что звездный дядя всегда с теплом относится к Нормандии и не отказывает ей ни в чем, даже в брендовых вещах. Фото папарацци опубликовал таблоид Daily Mail.

Несмотря на то, что звезде «Титаника» уже 49 лет, жены и детей у него все еще нет. Тем не менее, поклонники все равно говорят о том, что он был бы замечательным отцом, наблюдая за его отношениями с племянницей. Недавно он повел ее на шоппинг, в ходе которого покупал все, что хотела девушка. Фотографы запечатлели, как пакетов в руках Нормандии становилось все больше, а ее настроение менялось в лучшую сторону.

К слову, несколько лет назад племянница Леонардо получила серьезную психологическую травму. Ее похитил собственный отец. Произошло это после того, как ее мать арестовали за хранение запрещенных веществ и кражу. Сводный брат актера, опасаясь уголовного преследования, вывез дочь за пределы Калифорнии. Когда же его удалось отыскать, девочку забрали и передали на воспитание дедушке.

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