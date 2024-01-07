Ленивые и безграмотные: Джоди Фостер прошлась по молодым актерам

Джоди Фостер стала жертвой травли после недавних высказываний о поколении Z. В беседе с изданием The Guardian звезда заявила, что молодые актеры зачастую слишком ленивы.

«Они очень раздражают, особенно на рабочем месте. Они такие: «Нет, сегодня я не в ресурсе, я приду в 10:30 утра», – пожаловалась Фостер.

Джоди добавила, что молодежь может не обращать внимания на грамматические и орфографические ошибки, считая это незначительным.

В свою очередь, пользователи Сети негативно отреагировали на слова актрисы. По мнению фанатов, старшее поколение обычно критикует молодое, не думая, что это именно они сделали его таким.

«Ах, бумеры жалуются на лень и не могут смириться с мыслью, что это поколение далеко впереди в своем отношении к работе и отдает слишком много себя», «Критика целого поколения раскрывает о вас больше, чем само упомянутое поколение», – отмечают комментаторы.

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