Хлои Кардашьян заподозрили в воссоединении с экс-мужем Ламаром Одомом

Американская звезда Хлои Кардашьян, по всей видимости, воссоединилась со своим экс-супругом Ламаром Одомом. Об этом пишет портал Page Six.

Вывод о примирении пары журналисты сделали после просмотра анонса шестого сезона сериала «Семейство Кардашьян» — в нем Хлои рассказывает своей матери Крис Дженнер и сестре Ким Кардашьян, что встретилась кое с кем из прошлого.

«Вы ни за что не поверите, с кем я увиделась», — говорит в трейлере Хлои.

«С кем?» — спрашивает ее Ким.

После этой реплики кадр меняется — зрители видят ботинок мужчины, выходящего из автомобиля. Следом в кадре снова оказывается лицо Ким.

«Это безумие!» — восклицает она.

Затем изображение вновь меняется — в дом с букетом роз входит Ламар Одом, американский экс-баскетболист, ранее выступавший за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». С 2009 по 2016 годы они с Хлои состояли в браке, который был расторгнут из-за проблем Одома с наркотиками. При этом Одом свою бывшую жену не забыл — недавно стало известно, что он приобрел резиновую куклу, в точности повторяющую ее черты.

Впрочем, надежды на воссоединения бывших супругов могут оказаться ложными — далее в тизере за кадром четко слышно, как Хлои говорит: «Я больше не знаю этого человека».

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