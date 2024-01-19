Легендарный диджей Silent Servant умер при загадочных обстоятельствах

Стало известно о смерти известного представителя электронной музыки, диджея Silent Servant (настоящее имя Джон Хуан Мендез – прим.). 19 января он планировал отыграть сеты в Аризоне, но внезапно умер.

Об этом сообщил лейбл Triangle Agency. На опубликованную пресс-службой информацию обратила внимание «Российская газета».

Причина кончины диджея не разглашается. Обстоятельства смерти также неизвестны.

Мендез более 30 лет занимался электронной музыкой, внес большой вклад в развитие жанра техно. Создал собственный лейбл и выпускал пластинки ряда музыкантов, а также собственную музыку.

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