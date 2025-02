Легендарная рок-группа воссоединится впервые за 20 лет: подробности

5 июля в Бирмингеме впервые за 20 лет воссоединится британская рок-группа Black Sabbath. Артисты выйдут на сцену в оригинальном составе.

Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд и Оззи Осборн выступят на «величайшем хеви-метал-шоу в истории» — концерте «Назад к началу». Помимо Black Sabbath, на сцену выйдут и другие легендарные рок и металл-группы: Metallica, Slayer, Alice In Chains, Фред Дёрст (Limp Bizkit) и Том Морелло (Rage Against The Machine) и другие артисты, пишет Reuters.

Black Sabbath дали последний совместный концерт в 2005 году. С тех пор у коллектива были частичные воссоединения, но они ни разу не выступали в оригинальном составе.

76-летний Оззи Осборн жалуется на проблемы со здоровьем. Шесть лет назад музыкант упал дома и после этого перенес череду операций. Позднее у него обнаружили болезнь Паркинсона, но артист сыграет свой собственный короткий сет в Бирмингеме и выйдет на финальный поклон к зрителям.

Напомним, недавно Оззи Осборн говорил, что «почти мертв» из-за многочисленных операций. Подробнее читайте здесь.