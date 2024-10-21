«Я почти мертв»: Оззи Осборн заявил, что больше не сможет вернуться на сцену

Британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал, что не сможет вернуться на сцену из-за многочисленных операций. Звезда в интервью The Sun заявил, что «почти мертв».

Знаменитость мечтал снова исполнять хиты на сцене, но у него ничего не получилось из-за проблем со здоровьем. Мужчине диагностировали болезнь Паркинсона, но не это мешает ему вернуться к работе.

«Я почти мертв, черт возьми, но это операция, а не болезнь Паркинсона мешает мне выступать», ― заявил Осборн.

Напомним, что 21 год назад музыкант неудачно упал с квадроцикла, после чего ему потребовались операции для установки металлических позвонков. Он страдал от болей, а в 2019 году упал в темноте и пластины на ноге сместились. Он пережил еще семь хирургических вмешательств, но потерял возможность нормально ходить.

Кроме того, у звезды в ногах есть тромбы. Они не только мешают ему ходить, но и создают риски для авиаперелетов. Оззи мечтает вернуться в Лондон, но пока не может этого сделать. При этом звезда сохраняет отличное чувство юмора и делится планами. Звезда отметил, что думал об установке бионических ног, чтобы снова петь на сцене. На данный момент он просто следит за здоровьем и хочет заниматься йогой.

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