«Это безумие»: внешность 70-летнего Джеки Чана удивила поклонников

В Сети появилось новое фото гонконгского актера и режиссера Джеки Чана. На него обратило внимание издание The Sun, опубликовавшее снимок.

На размещенном фото 70-летний артист предстал в красной футболке и коричневой кофте с белым воротником. Вдобавок на голове звезды присутствуют аккуратно уложенные седые волосы.

Поклонники удивились внешности Джеки Чана и поспешили оставить комментарии под публикацией.

«Это безумие — видеть, как герои детских фильмов стареют», «Нам нужен секрет его молодости», «Джеки Чан — легенда из легенд. Никогда не будет другого такого актера, как он», «То фото, которое может заставить тебя чувствовать себя старым», — написали они.

Напомним, Джеки Чан получил известность благодаря ролям в комедийных боевиках «Пьяный мастер», «Лорд Дракон», «Суперполицейский», «Разборка в Бронксе», «Час пик», «Доспехи бога», «Младенец на 30 миллионов» и многих других. Всего актер сыграл более чем в 100 фильмах.

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