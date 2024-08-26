Квентин Тарантино заявил, что Алек Болдуин виновен в смерти оператора на съемках

Американский режиссер Квентин Тарантино прокомментировал трагический инцидент на съемочной площадке фильма «Ржавчина», в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс. Соответствующее заявление кинематографиста прозвучало в подкасте Билла Махера Club Random, опубликованном на YouTube.

90% ответственности голливудский постановщик возложил на оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, которая допустила ошибку при организации реквизита, а оставшуюся вину — на актера Алека Болдуина.

«В этой ситуации, думаю, я буду достаточно справедлив, если скажу, что оружейник — чувак, который обращается с оружием на съемках — на 90% несет ответственность за все, что происходит, когда дело касается этого оружия. Но, но, но — актер несет 10% ответственности», — поделился режиссер.

Тарантино назвал Болдуина в этой ситуации ответственным партнером оружейника. Постановщик считает, что артистам следует лично проверять свое оружие, чтобы убедиться в отсутствии пуль в стволе или других проблемах, прежде чем использовать его в сценах.

Напомним, в 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Алек Болдуин произвел выстрел из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщика выписали из больницы спустя пару часов, однако Хатчинс скончалась.

В июле текущего года США суд закрыл уголовное дело в отношении Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс во время съемок. Поводом для прекращения уголовного преследования стали связанные с вещдоками нарушения, которые были допущены в деле.

Ранее актер Джордж Клуни рассказал, что его раздражает Квентин Тарантино после критики карьеры.