Квентин Тарантино отказался от съемок последнего фильма

Американский режиссер Квентин Тарантино отказался от съемок фильма «Кинокритик». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

По информации источника, кинематографист решил придумать новый сценарий для своей десятой картины, которая должна завершить его карьеру.

Главную роль в «Кинокритике» должен был исполнить Брэд Питт. Действия киноленты должны были развернуться в 1970-х годах. В центре сюжета – кинокритик, который пишет рецензии для порножурнала.

Напомним, к наиболее известным фильмам Квентина Тарантино относятся «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Однажды в… Голливуде», «Убить Билла», «Джанго освобожденный» и другие.

Режиссера награждали «Золотой пальмовой ветвью», он неоднократно становился обладателем «Золотого глобуса» и других престижных наград.

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