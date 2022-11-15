Круче твоей бабушки: Мадонна прикрыла голую грудь сумочкой Balenciaga
Одна из самых скандальных певиц современности Мадонна вновь порадовала поклонников «горячим» контентом. 64-летняя звезда опубликовала в соцсетях снимки, на которых позирует топлес. Из одежды на ней только чулки, кружевные трусики и перчатки.
Исполнительница устроила съемку прямо у себя дома. Она выбрала черный комплект белья, но отказалась от бюстгальтера. Знаменитость прикрыла грудь сумкой из новой коллекции Balenciaga стоимостью около трех тысяч долларов.
Преданные фанаты Мадонны восхитились ее фигурой и осыпали ее комплиментами. Другие пользователи Сети раскритиковали певицу за слишком откровенный внешний вид. Они в очередной раз напомнили звезде об ее возрасте.
madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Фотошопа много, в жизни то она бабуля», «Не показывайте эти фото Прохору Шаляпину», «Мадонне пора стареть достойно», «Я не знаю, кто хочет видеть старуху в нижнем белье», «Хватит завидовать, кто еще может в таком возрасте так развлекаться?», «Слишком много ботокса в мозгах», – пишут поклонники из России.
Саму артистку не смущает такое количество хейта. Она не реагирует на негативные сообщения и признается, что живет в свое удовольствие.
Недавно мы писали о том, как Мадонна решила полакать из собачьей миски.