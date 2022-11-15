Круче твоей бабушки: Мадонна прикрыла голую грудь сумочкой Balenciaga

Одна из самых скандальных певиц современности Мадонна вновь порадовала поклонников «горячим» контентом. 64-летняя звезда опубликовала в соцсетях снимки, на которых позирует топлес. Из одежды на ней только чулки, кружевные трусики и перчатки.

Исполнительница устроила съемку прямо у себя дома. Она выбрала черный комплект белья, но отказалась от бюстгальтера. Знаменитость прикрыла грудь сумкой из новой коллекции Balenciaga стоимостью около трех тысяч долларов.

Преданные фанаты Мадонны восхитились ее фигурой и осыпали ее комплиментами. Другие пользователи Сети раскритиковали певицу за слишком откровенный внешний вид. Они в очередной раз напомнили звезде об ее возрасте.