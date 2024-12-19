Кристина Агилера на день своего 44-летия снялась в шляпе и на каблуках

Американская певица Кристина Агилера в очередной раз блеснула роскошным телом. Горячую фотографию, вызвавшую экстаз поклонников, исполнительница выложила в социальных сетях.

На изображении Агилера предстала в, как она выразилась, birthday suit – то есть практически в неглиже (здесь использована игра слов - сочетание birthday suit может переводиться как «костюм для дня рождения» и в то же время является синонимом наготы). От намеков на настоящий костюм звезда оставила черные кожаные трусы, черную же шляпу и туфли на шпильках. Оголенную грудь Агилера прикрыла ладонью, а дерзкий и томный взгляд направила в камеру.

Фанаты высоко оценили публикацию – в комментариях они поздравили певицу с днем рождения и написали множество комплиментов в адрес ее фигуры.

Как отмечает издание Page Six, появление этой пикантности последовало вслед за недавним опровержением Агилерой обвинений в том, что она якобы подсела на «Оземпик» - известный препарат для больных диабетом, который многие звезды используют в целях похудения. Тогда исполнительница настойчиво попросила также не лезть в ее жизнь и подчеркнула, что мнение окружающих мало ее волнует.

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