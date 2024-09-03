Криштиану Роналду и Джорджина Родригес устроили медовый месяц на яхте после слухов о тайной свадьбе

Футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес проводят отпуск на яхте в Сен-Тропе. Папарацци сняли молодых людей, когда они флиртовали и обнимались на палубе. Некоторые из поклонников решили, что пара устроила медовый месяц после слухов о тайной свадьбе. Об этом сообщает Page Six.

39-летний спортсмен выглядел счастливым рядом со своей избранницей. Семья выбрала Европу. Сначала они с детьми прилетели в Монте-Карло, а затем их заметили в Сен-Тропе. В один из дней Роналду отдыхал на яхте с любимой.

Джорджина была в белом купальном костюме с массивным золотым браслетом, а также колье. Она собрала волосы в пучок, но не стала отказываться от макияжа. Криштиану позировал в шортах. Сначала они купались, а после позагорали. Влюбленные разговаривали, обнимались и флиртовали.

Поклонники оценили фигуру спутницы мужчины и отметили, что ему повезло. Некоторые вспомнили о том, как недавно футболист публично назвал любимую женой. Тогда появились слухи об их свадьбе.

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