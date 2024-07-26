Кричит на коллег, запретил пользоваться смартфонами: Тимоти Шаламе обвинили в звездной болезни

Тимоти Шаламе обвинили в звездной болезни.

Звезда фильма «Вонка» начал удивлять коллег по цеху резкими изменениями в своем поведении.

Очевидцы утверждают о грубости Шаламе по отношению к людям, которые находятся на съемочной площадке вместе с ним. Издание In Touch Weekly сообщает, что многие испытывают страх в работе с актером, так как знают о его способности сильно кричать и доводить людей до слез. Однажды на съемках фильма «Совершенный незнакомец» Тимоти запретил всем членам группы использовать смартфоны во время работы.

Однако также пишут о сильных и позитивных сторонах Тимоти, утверждая, что он просто ответственно относится к работе.

«Тимоти — тихий парень. Он любит держаться особняком, но не грубит. Он очень сосредоточен на текущей работе и хочет делать ее как можно лучше», — приводит подробности инсайдер.

Поклонники предполагают, что на актера так пагубно влияют отношения с Кайли Дженнер.

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