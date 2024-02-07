Кричал и швырялся стульями: Брэда Питта обвинили в неадекватном поведении на съемках фильма

В 1994 году голливудский актер Брэд Питт принял участие в вестерне «Легенды осени» режиссера Эда Цвика. В своих мемуарах создатель картины обвинил знаменитость в неадекватном поведении на съемках фильма.

Режиссер рассказал, что Брэд отличался вспыльчивым поведением на съемках. Актер становился нервным каждый раз, когда ему надо было сниматься в сцене, которая требовала от него проявления глубоких эмоций.

«Я не знаю, кто первым закричал, кто выругался или кто первым швырнул стул. Может быть, это был я? Но когда мы подняли глаза, вся команда исчезла. И это был не последний раз, когда это произошло», — цитирует артиста Vanity Fair.

Конфликт усугублялся разными взглядами на характер персонажа Тристана Ладлоу, которого играл Питт. Изначально на эту роль рассматривали Тома Круза, но актер отказался от проекта. По мнению режиссера, у Ладлоу должны быть более глубокие эмоции.

Напомним, ранее Брэда Питта назвали пенсионером из-за неудачного образа. Подробности читайте в этой статье.