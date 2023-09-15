Крепкая семья Голливуда распалась: Хью Джекман разводится после 27 лет брака
Хью Джекман разводится с женой, которую называл невероятным подарком в жизни.
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54-летний актер Хью Джекман сообщил о разводе с Деборой-Ли Фернесс. Еще в апреле он называл женщину «невероятным подарком».
Подробности сообщает издание People.
Пара мирно расторгает брак. Джекман и его жена заявили, что прожили почти 3 десятилетия в «прекрасном, любящем браке».
«Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост», - говорится в их эксклюзивном заявлении специально для издания.
Супруги благодарят друг друга, но приступают к «следующей главе» жизни.
Напомним, в семье растут двое детей. Они уже взрослые: сыну 23 года, а дочери – 18.
Джекман познакомился с будущей женой в 1995 году на съемках сериала. Они быстро влюбились друг в друга. Свадьба состоялась меньше, чем через год.
Ранее сообщалось о разводе актрисы Ольги Дибцевой и Романа Бочарова. У супругов растет трехлетняя дочь.