Креативный директор Moschino Давиде Ренне умер через 10 дней после назначения

В Милане скончался креативный директор Moschino Давиде Ренне. 10 дней назад – 1 ноября – он приступил к исполнению обязанностей.

Подробности сообщает сайт Woman.ru.

По информации издания, у Ренне случился сердечный приступ. Ему было 46 лет.

Президент Aeffe Массимо Ферретти подтвердил смерть креативного директора. Он отметил, что смерть Ренне стала настоящей трагедией для всех, кто следит за миром моды. По его словам, дизайнер обладал особенным видением моды, был полон амбиций и оптимизма. «Внезапная болезнь слишком рано забрала его от нас», - отметил Ферретти.

В феврале Ренне планировал показать свою первую коллекцию под эгидой бренда. До перехода в Moschino он 20 лет работал в команде дизайнеров Gucci, возглавлял отдел женской одежды.

Ранее сообщалось о смерти 24-летней польской актрисы и певицы Патриции Видеры. Она сделала публикацию в соцсетях и скончалась через несколько часов после этого. Артистка рассказывала, что сильно заболела, но при этом планировала выписаться из больницы через две недели.