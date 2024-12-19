«Красотка»: 43-летняя Джессика Альба снялась в купальнике после сауны

«Сладкая жизнь», — подписала 43-летняя знаменитость сделанный на фронтальную камеру снимок.

Поклонники восхитились внешностью Альбы и поспешили написать об этом в комментариях: «Идеальная», «Горячая штучка», «Прекрасна в любых условиях», «Мое восхищение», «Вы мой идеал», «Продолжайте радовать такими фото», «Красотка».

Джессика Альба с 2008 года замужем за кинопродюсером Кэшем Уорреном, с которым она познакомилась на съемках «Фантастической четверки». В том же году у пары родилась дочь Онор Мари, за первые фотографии ребенка журнал «OK!» заплатил звезде 1,5 млн долларов. В 2011 году Джессика Альба во второй раз стала матерью, на свет появилась девочка Хэвен Гарнер. В июле 2017 года стало известно о третьей беременности Альбы, и 31 декабря 2017 года она подарила супругу сына Хэйса.

Ранее Джессика Альба появилась в Риме в платье с цветочным узором.