Красные глаза и безумный взгляд: задержанный за пьяное вождение Тимберлейк выступил в Чикаго

Певец Джастин Тимберлейк вернулся на сцену после пьяного задержания и напугал фанатов своим внешним видом. В соцсетях отметили, что артист был с красными глазами и безумным взглядом. Фотографии с мероприятия распространились в СМИ.

Знаменитость продолжил свой мировой тур, но не смог обойти стороной недавний инцидент. Дело в том, что его задержали пьяным за рулем. 43-летний певец взял слово на концерте и объяснил ситуацию.

«Это была тяжелая неделя… Знаю, что иногда меня трудно любить, но вы продолжаете это делать, а я отвечаю вам взаимностью», — высказался Тимберлейк.

Многие фанаты поддержали кумира, но некоторые обратили внимание на его внешний вид. Их встревожили глаза мужчины. В соцсетях предположили, что на концерте в Чикаго он тоже был в состоянии алкогольного опьянения или под действием запрещенных веществ.