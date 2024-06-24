Красные глаза и безумный взгляд: задержанный за пьяное вождение Тимберлейк выступил в Чикаго
© Richard Shotwell/Invision/East News
Певец Джастин Тимберлейк вернулся на сцену после пьяного задержания и напугал фанатов своим внешним видом. В соцсетях отметили, что артист был с красными глазами и безумным взглядом. Фотографии с мероприятия распространились в СМИ.
Знаменитость продолжил свой мировой тур, но не смог обойти стороной недавний инцидент. Дело в том, что его задержали пьяным за рулем. 43-летний певец взял слово на концерте и объяснил ситуацию.
«Это была тяжелая неделя… Знаю, что иногда меня трудно любить, но вы продолжаете это делать, а я отвечаю вам взаимностью», — высказался Тимберлейк.
Многие фанаты поддержали кумира, но некоторые обратили внимание на его внешний вид. Их встревожили глаза мужчины. В соцсетях предположили, что на концерте в Чикаго он тоже был в состоянии алкогольного опьянения или под действием запрещенных веществ.
Пользователи Сети вспомнили историю с бывшей возлюбленной артиста Бритни Спирс и написали, что теперь уже Джастину нужно лечь в рехаб или отправиться под опеку.
В прессе появлялись предположения, почему популярный исполнитель страдает из-за зависимости. Некоторые отмечали, что его странное состояние появилось после выхода разоблачающих мемуаров Бритни Спирс. А другие написали, что Джастин не может справиться с конкуренцией, так как есть молодые артисты, которые намного популярнее его.
Отмечается, что артист попал под арест после того, как посетил бар в отеле. При этом бармен заявил журналистам, что певец выпил всего «один мартини». Об этом сообщает Page Six. После этого, уже в участке, появилось фото звезды, на котором он был с красными глазами.
Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс сделала признание после задержания ее экс-бойфренда Джастина Тимберлейка. Певица заговорила о счастье и отметила, что отправляется пить коктейли.