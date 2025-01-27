Ковбои и кактусы: Ким Кардашьян устроила грандиозную вечеринку на семилетие дочери

Американская звезда Ким Кардашьян организовала для своей дочери Чикаго вечеринку в ковбойском стиле. Так семья отпраздновала седьмой день рождения девочки.

Но фотографиях, опубликованных Ким в социальных сетях, видно, что гостями мероприятия стали ее мать Крис и сестры Хлои, Кайли и Кортни. Интерьер был оформлен преимущественно в розовом цвете. Праздничный торт для Чикаго оказался оформлен в виде розово-белых же ковбойских сапог с цифрой 7 на голенище.

Комната также была украшена искусственными кактусами, воздушными шарами и другими атрибутами Дикого Запада.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян обвинили в поддержке президента США Дональда Трампа. Это произошло после того, как она сделала в соцсетях репост фотографии его супруги Мелании. Ким никогда открыто не высказывала свою политическую позицию, однако доподлинно известно, что знаменитость тесно дружит с дочерью политика Иванкой и общается с бизнесменом Илоном Маском, возглавившим новое министерство в кабинете Трампа