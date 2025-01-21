Ким Кардашьян обвинили в поддержке Трампа

Американская звезда Ким Кардашьян сделала в социальных сетях репост фотографии, на которой изображена жена президента США Дональда Трампа Мелания, и вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Как отмечается в материале, Ким никогда открыто не объявляла, кого она поддерживала во время президентской гонки 2024 года — в ходе нее баллотировавшийся от Республиканской партии Трамп триумфально обошел кандидата от демократов Камалу Харрис. Однако доподлинно известно, что знаменитость тесно дружит с дочерью политика Иванкой и общается с бизнесменом Илоном Маском, возглавившим новое министерство в кабинете Трампа.

Публикация фотографии Мелании, не сопровождавшаяся никакими пояснениями, вызвала бурю откликов — и многие из них были не самого приятного содержания. «Поздравляю с каминг-аутом, но мы и так знали», «Вот и все трусливые люди из MAGA», «Она притворялась и жаловалась, когда ее муж это делал», — писали комментаторы.

В этой связи важно упомянуть, что бывший супруг Кардашьян Канье Уэст является ярым сторонником Трампа и снова поддержал его на выборах 2024 года.

Ранее мы писали о том, что в шляпе Мелании Трамп на инаугурации ее мужа увидели политический подтекст.